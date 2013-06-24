Україна отримала €5,9 млрд від Європейського Союзу. Зокрема, €4,1 млрд отримано у межах механізму ERA Loans — завершальний транш за програмою на €18 млрд, профінансованою із прибутків від заморожених російських активів. Це приклад того, як росія починає платити за свої злочини. І водночас сигнал європейської солідарності та рішучості підтримувати нашу здатність вистояти.

€1,8 млрд — у межах Ukraine Facility. Це підтвердження, що Україна впевнено рухається шляхом реформ і європейської інтеграції.

«Обидва рішення — результат стратегічного партнерства та довіри між Україною та Європейським Союзом», — наголосила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Очільниця уряду висловила вдячність Президентові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, єврокомісарам Валдісу Домбровскісу та Марті Кос за лідерство й непохитну підтримку України.

«Це допомагає нам зберегти макрофінансову стабільність навіть в умовах викликів війни — найбільшої у Європі з часів Другої світової. Ці кошти про врятовані життя, відновлену інфраструктуру, зміцнену економіку. Це означає, що більше внутрішніх ресурсів ми можемо спрямовувати на головне — оборону», — наголосила Юлія Свириденко, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.