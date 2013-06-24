Європейський банк реконструкції та розвитку надасть 75 млн євро кредиту для фінансування проєкту ПрАТ «Укргідроенерго». Кошти буде надано під гарантію Європейського Союзу в межах Української інвестиційної програми. Відповідну угоду між ЄБРР та ПрАТ «Укргідроенерго» було підписано в середу, 7 січня. Пакет фінансування також передбачає інвестиційні гранти від міжнародних донорів на суму до 20 млн євро.

Компанія послідовно співпрацює з ЄБРР для залучення фінансування на реалізацію проєкту «Відновлення гідроелектростанцій УГЕ (Модернізація та відновлення об’єктів генерації гідроелектростанцій ПрАТ «Укргідроенерго»), який передбачає модернізацію та відновлення об’єктів гідрогенерації.

Мета проєкту — забезпечення стабільної роботи ПрАТ «Укргідроенерго» в умовах воєнного стану, проведення аварійно-відновлювальних робіт та заміни обладнання для підвищення надійності й безпечної експлуатації трьох гідроелектростанцій — Дніпровської ГЕС та каскаду Київських ГЕС і ГАЕС. Крім того, проєкт передбачає закупівлю критично необхідного обладнання для оперативного реагування на надзвичайні ситуації з урахуванням систематичних атак російської федерації на об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Грантові кошти заплановано спрямувати на закупівлю гідромеханічного обладнання для філії «Канівська ГЕС», яке за роки експлуатації зазнало істотного фізичного зносу та не відповідає сучасним технічним вимогам.

Орієнтовний термін завершення проєкту — 2030 рік.

«Вдячна нашим європейським партнерам за залучення 95 мільйонів євро фінансування на відновлення українських гідроелектростанцій, які в умовах воєнного стану зазнають постійних атак з боку росії. Підтримка енергетичної інфраструктури сьогодні є критично важливою для стійкості економіки, безперебійного енергопостачання та безпеки громадян.

Ми розраховуємо на подальше розширення фінансування за рахунок інструментів Європейського Союзу, зокрема механізмів гарантій Європейської комісії, а також на приєднання до цієї ініціативи інших міжнародних фінансових організацій. Такий підхід дає змогу зменшити боргове навантаження на державу та водночас забезпечує можливості для швидкого й ефективного реагування України та її європейських партнерів на нові виклики», — зазначила заступник міністра фінансів Ольга Зикова.

Джерело:

Міністерство фінансів