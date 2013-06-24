Кабінет Міністрів спрямував із резервного фонду державного бюджету 800 млн грн Міністерству розвитку громад та територій для реалізації урядової програми «СвітлоДІМ». Відповідне рішення ухвалено в межах заходів із запобігання виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру. Програма дасть змогу співвласникам багатоповерхівок придбати автономні джерела електроенергії та забезпечити роботу основних систем у будинку. Обсяг допомоги становить від 100 до 300 тисяч гривень і залежить від поверховості будинку, кількості під’їздів або наявності власної котельні.

Отримані кошти мешканці зможуть використати на придбання генераторів, акумуляторів, інверторів, батарейних систем або сонячних панелей. Така підтримка дасть змогу зробити будинки більш автономними і менш залежними від стану енергосистеми, особливо в опалювальний сезон.

«Суми допомоги розраховано так, щоб покрити базові потреби багатоквартирного будинку і забезпечити стабільну роботу теплових пунктів, насосів, водо­ та теплопостачання, ліфтів, а також освітлення і зв’язку. Очікуємо, що завдяки програмі автономними джерелами енергії буде забезпечено майже 3,6 тисячі будинків», — зазначив віцепрем’єр­міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Подати заявку на участь у програмі зможуть об’єднання співвласників, управителі будь­якої форми власності та обслуговуючі кооперативи. Уже найближчим часом запрацює електронний кабінет на порталі «Дія», через який всі заявки подаватимуть онлайн. Заявки розглядатиме комісія Міністерства розвитку громад та територій. Рішення ухвалюватимуть у найкоротші строки та публікуватимуть відкрито. Після їхнього затвердження кошти перераховуватимуть отримувачам протягом 48 годин через Ощадбанк або інший банк, який приєднався до програми.

На першому етапі «СвітлоДІМ» працює в Києві та Київській області. Саме тут на державному рівні зафіксовано надзвичайну ситуацію в енергетиці, що через постійні атаки призвела до порушення нормальних умов життя тисяч людей. Допомогу надають на безповоротній основі за рахунок резервного фонду державного бюджету, повідомляє Мінрозвитку.