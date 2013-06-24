Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої освіти на перший семестр 2025/26 навчального року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Рішення підтримує найталановитіших і найстаранніших студентів, що здобувають ступені «бакалавр» і «магістр», та є частиною реалізації державної молодіжної політики.

За поданнями університетів до переліку занесено 92 студенти, яким платитимуть стипендії в розмірі 4000 грн на місяць відповідно до постанови КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1047.

Перелік отримувачів сформовано на підставі пропозицій учених рад закладів вищої освіти, узгоджених з органами студентського самоврядування, а правовою підставою для призначення стипендій є постанова КМУ від 9 серпня 2001 р. № 980.