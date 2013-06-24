Днями відбулася зустріч співголів Спільної українськофранцузької міжурядової комісії з економічного співробітництва міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева та міністраделегата з питань зовнішньої торгівлі та інвестиційної привабливості при Міністерстві Європи та закордонних справ Французької Республіки Ніколя Форісьє.
«Перезавантаження роботи міжурядової комісії та створення ради підприємців відкриває пряму лінію з урядом для французьких інвесторів. Ми бачимо готовність французького бізнесу локалізувати виробництво в Україні в різних галузях — від розмінування до енергетики — і створюємо умови для цього. Ми вдячні французькому уряду за адаптацію фінансових інструментів та втілення нових інвестиційних можливостей, які дають змогу бізнесу заходити у проєкти відбудови вже зараз, не чекаючи завершення війни. Для нас важлива участь Франції, зокрема приватного сектору, у відновлення нашої енергосистеми. Ми закликали підприємства допомогти з постачанням необхідного обладнання, і уряд забезпечить рішення для його швидкої доставки в Україну», — зазначив Олексій Соболев.
Французька сторона підтвердила готовність посилювати підтримку приватного сектору України й анонсувала підготовку нового конкурсу проєктів для французьких компаній, зацікавлених у роботі в Україні. Початок конкурсу заплановано на середину лютого 2026 року в межах оновлення Французького фонду підтримки цивільної інфраструктури України, повідомляє Мінекономіки.