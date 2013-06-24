Днями відбулася зустріч співголів Спільної українсько­французької міжурядової комісії з економічного співробітництва міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева та міністра­делегата з питань зовнішньої торгівлі та інвестиційної привабливості при Міністерстві Європи та закордонних справ Французької Республіки Ніколя Форісьє.

Сторони оголосили про початок роботи Французько­української ради підприємців (France­Ukraine Business Council), яка покликана поглибити взаєморозуміння між головними секторами, зокрема агропродовольчим та оборонним, сприяти діалогу між компаніями та втіленню інвестиційних проєктів спільного стратегічного інтересу.

«Перезавантаження роботи міжурядової комісії та створення ради підприємців відкриває пряму лінію з урядом для французьких інвесторів. Ми бачимо готовність французького бізнесу локалізувати виробництво в Україні в різних галузях — від розмінування до енергетики — і створюємо умови для цього. Ми вдячні французькому уряду за адаптацію фінансових інструментів та втілення нових інвестиційних можливостей, які дають змогу бізнесу заходити у проєкти відбудови вже зараз, не чекаючи завершення війни. Для нас важлива участь Франції, зокрема приватного сектору, у відновлення нашої енергосистеми. Ми закликали підприємства допомогти з постачанням необхідного обладнання, і уряд забезпечить рішення для його швидкої доставки в Україну», — зазначив Олексій Соболев.

Французька сторона підтвердила готовність посилювати підтримку приватного сектору України й анонсувала підготовку нового конкурсу проєктів для французьких компаній, зацікавлених у роботі в Україні. Початок конкурсу заплановано на середину лютого 2026 року в межах оновлення Французького фонду підтримки цивільної інфраструктури України, повідомляє Мінекономіки.