Понад 2 тисячі гектарів агроземель повернули до використання оператори протимінної діяльності з початку роботи державної програми компенсації вартості розмінування. Зокрема, у травні було закрито шість договорів на загальну суму майже 35 мільйонів гривень. Ідеться про шість ділянок загальною площею 626,7 га: три — в Миколаївській області, дві — в Харківській, одну — в Київській.

«Для мене особливо цінно, що ми повертаємо до використання такі ділянки, як в Шевченківській громаді на Харківщині. Ці 86 га були першими, які Центр гуманітарного розмінування виставив на торги минулої осені й уклав перший договір з оператором. За понад пів року роботи сапери тут вилучили 64 вибухонебезпечні предмети: некеровані авіаційні ракети, артилерійські снаряди, мінометні міни, не розірвані касетні боєприпаси. Це було фактично поле смерті, а тепер цю ділянку буде засіяно агрокультурами. І дуже важливо, що фермери, які розмінували частину своїх ділянок в межах програми, подають на розмінування інші потенційно забруднені поля, бо бачать, що механізм працює», — зазначив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Загалом з початку чинності програми закрито 19 договорів і очищено 2025 га агроугідь: 1224 га — в Київській області, 501 га — на Миколаївщині, 279 га — на Харківщині, 21 га — на Херсонщині. Операторам протимінної діяльності за виконану роботу Центр гуманітарного розмінування перерахував понад 107 млн грн.

Держава компенсує 100% вартості розмінування агроземель сільгоспвиробникам, які вирішили очистити свої ділянки після 15 квітня 2024 року. Землю розміновуватиме той сертифікований оператор протимінної діяльності, який відповідає визначеним умовам і запропонував найнижчу ціну на аукціоні в системі Prozorro. Аби про цю можливість дізнались якомога більше фермерів, Міністерство економіки спільно з Центром гуманітарного розмінування та ПРООН в Україні за підтримки уряду Республіки Корея започаткували комунікаційну кампанію. Зокрема, працює сайт agro.demine.gov.ua, де можна знайти покрокову інструкцію, як взяти участь у програмі.

Джерело: Міністерство економіки