Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко провела змістовну розмову з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Сторони обговорили головні напрями двосторонньої економічної співпраці, зокрема участь США у відбудові та зміцненні енергетичної стійкості України.
Окрему увагу в розмові приділили співпраці в енергетичній галузі. Україна та США розглядають можливості розширення закупівель американського LNG для покриття потреб українських споживачів і посилення енергетичної безпеки Європи.
Очільниця уряду схвалила санкції США проти головних російських та афілійованих з ними нафтових компаній, які істотно впливають на доходи держави-агресора, що продовжує війну проти України.
«Дякую за фінансову підтримку США, а відтак і підтримку стійкості та стабільності України. Для нас важливо збереження наявних фінансових інструментів задля підтримки макрофінансової стабільності України, зокрема через інструменти Світового банку, а також затвердження нової програми МВФ для України на 2026—2029 роки та пришвидшення ухвалення механізму Reparations loan», — підкреслила Юлія Свириденко.
Прем’єр-міністр зазначила, що Україна продовжує конструктивну роботу зі США, в основі якої беззаперечні зусилля президентів України та США встановити справедливий мир для України. Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.