Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко провела змістовну розмову з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Сторони обговорили головні напрями двосторонньої економічної співпраці, зокрема участь США у відбудові та зміцненні енергетичної стійкості України.

Однією з головних тем стала діяльність Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, ефективного інструменту залучення американських інвестицій в Україну.Прем’єр-міністр повідомила, що вже призначено інвестиційного радника фонду — компанію Alvarez & Marsal. Наступним етапом стане визначення першочергових проєктів для їх реалізації.

Окрему увагу в розмові приділили співпраці в енергетичній галузі. Україна та США розглядають можливості розширення закупівель американського LNG для покриття потреб українських споживачів і посилення енергетичної безпеки Європи.

Очільниця уряду схвалила санкції США проти головних російських та афілійованих з ними нафтових компаній, які істотно впливають на доходи держави-агресора, що продовжує війну проти України.

«Дякую за фінансову підтримку США, а відтак і підтримку стійкості та стабільності України. Для нас важливо збереження наявних фінансових інструментів задля підтримки макрофінансової стабільності України, зокрема через інструменти Світового банку, а також затвердження нової програми МВФ для України на 2026—2029 роки та пришвидшення ухвалення механізму Reparations loan», — підкреслила Юлія Свириденко.

Прем’єр-міністр зазначила, що Україна продовжує конструктивну роботу зі США, в основі якої беззаперечні зусилля президентів України та США встановити справедливий мир для України. Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.