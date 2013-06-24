У п’ятницю, 30 травня, Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав у Києві Міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана. Сторони провели детальні переговори щодо двостороннього та міжнародного порядку денного, мирного процесу та необхідності повного припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Міністр Фідан щойно повернувся з Москви і детально поінформував мене про почуте та побачене там. Ми обговорили кроки, які наближатимуть мир для України», — повідомив глава МЗС.

Особливу увагу міністри приділили питанню безпеки в Чорноморському регіоні.

«Україна та Туреччина мають спільну позицію: Чорне море має бути простором миру, вільної торгівлі та свободи мореплавства», — наголосив Андрій Сибіга.

Дипломати також обговорили спільну роботу з реалізації домовленостей за результатами першого засідання Українсько-турецької робочої групи з питань відбудови. За словами українського Міністра, Київ готовий сприяти участі турецького бізнесу у відповідних проєктах та очікує на участь турецької делегації у Конференції з відновлення, яка відбудеться в Римі вже у липні.

Глава української дипломатії подякував турецькій стороні за нещодавній важливий візит Президента України Володимира Зеленського до Туреччини та його плідні результати. Андрій Сибіга також висловив особливу вдячність Президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за його надзвичайно важливу роль у мирних зусиллях.

«Ми цінуємо, що Туреччина беззастережно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України, зокрема повернення Криму, а також відстоює права кримськотатарського народу», — зауважив Міністр.

Особливим елементом візиту стала презентація високим гостям у МЗС України архівних дипломатичних документів доби Української Народної Республіки, зокрема дипломатичної кореспонденції Посольства УНР у Туреччині, які люб’язно надала Державна архівна служба України.

Презентуючи виставку турецьким колегам, Андрій Сибіга підкреслив, що ці документи свідчать про тісні дипломатичні та міжлюдські зв’язки між Україною та Туреччиною.