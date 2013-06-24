У понеділок, 18 серпня, Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв участь у дискусійній панелі "Безпека держави. Потенціал" у межах презентації проекту Програми дій Уряду України за участі першого Віце-прем’єр-міністра – Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Міністра оборони Дениса Шмигаля та Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У своєму виступі Андрій Сибіга заявив, що Україна разом із партнерами консолідували єдину позицію щодо шляхів завершення російської агресії напередодні визначальної зустрічі Президентів України та США, Володимира Зеленського та Дональда Трампа, у Вашингтоні.

“Ми можемо впевнено стверджувати, що маємо консолідовану, скоординовану та єдину позицію з нашими союзниками. Це надзвичайно важливо. І всі останні дії на найвищому рівні, зокрема від Президента Володимира Зеленського, були спрямовані саме на досягнення цієї мети,” — зазначив Міністр.

Андрій Сибіга відзначив залученість американської сторони в зусилля з досягнення миру. За його словами, завдяки перемовинам між Президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, а також європейськими лідерами, партнерам вдалося досягти значного прогресу.

Глава МЗС особливо наголосив, що дуже важливо, що від США та інших партнерів почало лунати чітке формулювання про готовність до надання гарантій безпеки для України. За його словами, такі гарантії мають бути дієвими та спрямованими на запобігання будь-якій агресії з боку росії в майбутньому. Міністр підкреслив необхідність безумовного зміцнення України вже зараз.

"Ми маємо достатньо гіркого досвіду в минулому, тож маємо чітко розуміти параметри цих майбутніх безпекових гарантій. Безпекові гарантії для України напрацьовуються на рівні радників із національної безпеки. Треба також говорити про пакет стримування. росія повинна розуміти наслідки подальших зазіхань, наслідки маніпуляцій та імітації дипломатичного процесу," — зазначив Міністр.

Андрій Сибіга також підкреслив важливість подальшого збільшення самодостатності України як частини пакета гарантій. За словами Міністра, Україна прагне більше розвивати свої спроможності, щоб не залежати від партнерів у критичних постачаннях, які є необхідними для війська, фронту та національного ОПК.