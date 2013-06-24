Україна отримала від Банку розвитку Ради Європи другий транш для реалізації проєкту з підтримки внутрішньо переміщених осіб у сумі 100 млн євро. Кошти вже надійшли до загального фонду державного бюджету.

Таким чином, 2025 року Україна повністю залучила всі 200 млн євро, передбачені цим проєктом. Надані ресурси забезпечать безперервне фінансування життєво важливих соціальних виплат для ВПО, зокрема покриття витрат на житло, харчування, медичну допомогу та освіту дітей для тих, хто був змушений залишити домівку через війну.

Проєкт «Підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні» спрямовано на підтримку адаптації ВПО в нових громадах, він гарантує доступ до необхідних послуг, сприяє зміцненню місцевої економіки та зменшує соціальну напругу.

«Проєкт підтримки внутрішньо переміщених осіб вартістю 200 мільйонів євро — не лише кошти. За цими цифрами стоять реальні люди й родини. Це тисячі людей, які були вимушені покинути домівки і сьогодні одержують тимчасову, але життєво необхідну підтримку. Те, що ми повністю вибрали ці кошти і вони вже працюють у державному бюджеті, — не просто фінансовий показник, а свідчення нашої спільної спроможності швидко й ефективно реагувати на найгостріші соціальні виклики», — наголосила заступник міністра фінансів Ольга Зикова.

Нагадаємо, що за два роки співпраці з БРРЄ Україна залучила майже 430 млн євро — приблизно 80% загального обсягу кредитних ресурсів, які банк надає нашій державі. Ці кошти спрямовано на реалізацію соціальних проєктів у галузі охорони здоров’я, забезпеченні житлом громадян, постраждалих від війни, а також на підтримку внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні кредитний портфель Банку розвитку Ради Європи в Україні налічує п’ять проєктів на загальну суму 550 млн євро, повідомляє Мінфін.