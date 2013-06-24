Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує та вважає нікчемним розпорядження уряду російської федерації від 22 серпня 2025 року, яким морські порти тимчасово окупованих українських міст Бердянська та Маріуполя було внесено до переліку портів рф, відкритих для заходу іноземних суден.

«Зазначене рішення є кричущим порушенням фундаментальних норм і принципів міжнародного права, зокрема Статуту ООН, що закріплює принцип суверенітету держав та заборону на втручання у їхні внутрішні справи, Конвенції ООН з морського права від 1982 року, яка встановлює, що регулювання судноплавства в територіальних водах України належить тільки до її компетенції, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, що підтверджують суверенітет України над усіма територіями в її міжнародно визнаних кордонах та рішуче засуджують російську агресію, яка триває.

Україна закликає партнерів запровадити додаткові жорсткі санкції проти всіх російських фізичних та юридичних осіб, іноземних компаній в разі їхнього залучення в комерційній діяльності в морських портах Бердянська та Маріуполя, а також суден, що заходитимуть у порти на тимчасово окупованих територіях України.

Закликаємо Міжнародну морську організацію (ІМО) невідкладно звернути увагу всіх держав-членів на необхідність неухильно дотримуватися положень резолюції Асамблеї ІМО А.1183(33) від 4 грудня 2023 року «Вплив російського збройного вторгнення в Україну на міжнародне судноплавство».

Переконані, що грубе порушення росією міжнародного права щодо закритих портів на тимчасово окупованій території України потребує адекватної реакції міжнародної спільноти щодо портів на території росії, зокрема тих, які задіяні у функціонуванні російської воєнної машини, і запровадження проти них жорстких санкцій», — ідеться в коментарі МЗС.