Мінцифри й Український фонд стартапів запустили проект Sandbox для стартапів у сфері ШІ та блокчейн. Учасники зможуть отримати безоплатний аудит свого продукту, консультації та рекомендації стосовно юридичного, бізнесового й технічного компонентів. Мета — підсилити стартап-екосистему та створити сприятливе законодавство для розвитку ШІ й блокчейн в Україні, використовуючи досвід компаній-учасників проекту. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Sandbox — це win-win проект для держави й стартап-екосистеми. Стартапи можуть безплатно прокачати й удосконалити свої інноваційні продукти під супроводом топових експертів галузі, а держава — не пропустити інноваційні рішення, зокрема для державного сектору. Мета проекту — створити просте, зрозуміле та ефективне законодавство, спираючись на набутий досвід і потреби технологічних стартапів у сфері ШІ та блокчейн. Завдяки сприятливим умовам Україна зможе перетворитися на світовий хаб для тестування технологій», — повідомив Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Учасниками Sandbox можуть стати українські компанії, які створюють продукт з технологією ШІ та блокчейн для сфер державного управління, медицини, агросектору, освіти й оборони, цифрової економіки та загальної інфраструктури — наприклад, транспорту, енергетики тощо.

«Зараз в Україні понад 2 600 стартапів — навіть під час війни екосистема розвивається. 18% з них створені після повномасштабного вторгнення. Завдяки Sandbox ми розвиватимемо AI та блокчейн як стратегічні технології для держави. У Sandbox стартапи зможуть масштабуватися, підвищувати свою інвестиційну привабливість для іноземних інвесторів та виходити на міжнародні ринки завдяки комплаєнсу із законодавством ЄС», — зазначив заступник Міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

Яку допомогу надає Sandbox:

Юридичну — експерти оцінять відповідність продукту вимогам національного та міжнародного законодавства у сфері інновацій. У фокусі — захист авторського права, відповідність європейському AI Act, захист та обробка персональних даних, права інтелектуальної власності тощо.

Бізнесову — стартапи отримають консультації щодо своєї бізнес-моделі, а також стосовно фінансового планування, аналізу доходів та витрат тощо.

Технічний аналіз технології — експерти протестують коректність роботи технологій ШІ та блокчейн у продуктах і дадуть рекомендації для технічного підсилення рішень.

Аудит і консультації в Sandbox надаватимуть профільні експерти із ШІ та блокчейну — бізнес-аналітики, юристи та експерти з технологій. Це фахівці з профільною освітою та великим досвідом у своїй галузі. За необхідності до команди залучатимуть вузькопрофільних експертів — фахівців з медичної, освітньої галузі, агросектору, а також представників органів державної влади.

Важливо, що всі дані про тестування високотехнологічного продукту, включно з виявленими ризиками та деталями про технології, залишаються конфіденційними й доступними лише компанії-учаснику.

Програма запускається як експериментальний проект і діятиме до жовтня 2026 року. Якщо результати проекту будуть позитивними та зберігатиметься запит від компаній — Sandbox стане постійним інструментом підтримки інновацій в Україні.

Довідково

Проект Sandbox реалізується Мінцифрою та Українським фондом стартапів за підтримки проекту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія та фінансується UK Dev.