Сильні Збройні сили, розбудова яких потребує підтримки союзників, — основа майбутніх гарантій безпеки нашої держави. Українська армія також стане ефективним інструментом зміцнення безпеки всього євроатлантичного регіону, адже безпека Європи нерозривно пов’язана з безпекою України. Про це заявив віцепрем’єр­міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, виступаючи на засіданні Ради Україна — НАТО на рівні постійних представників, що відбулося у штаб­квартирі НАТО у Брюсселі 11 листопада.

Віцепрем’єр­міністр поінформував союзників про актуальну безпекову ситуацію в Україні, зокрема про розвиток подій на полі бою, посилення російських атак на критичну енергетичну інфраструктуру, а також окреслив ключові потреби України в обороні: постачання озброєння та розширення оборонного виробництва. Окрему увагу на засіданні було приділено порядку денному реформ в Україні та досягненням на цьому шляху.

Тарас Качка наголосив на важливості посилення тиску на рф, адже попри неодноразову демонстрацію Україною готовності до мирного врегулювання дії росії свідчать, що вона не зацікавлена в мирі. Саме тому надзвичайно важливо посилювати тиск на росію, зокрема санкційний, а також забезпечувати стратегічну стабільну військову та фінансову підтримку України, яка є складовою цього тиску.

Окремо Тарас Качка звернув увагу на ситуацію в енергетичній галузі, зазначивши, що росія веде цілеспрямовану кампанію проти української енергосистеми. Лише за останній тиждень десятки балістичних ракет було випущено по енергетичних об’єктах. росія застосовує нові тактики, зокрема атакує газові сховища. Мета рф незмінна — зламати український народ, створити гуманітарну катастрофу, позбавивши людей світла, води й тепла взимку, а також спробувати розділити українське суспільство.

Попри це, за словами віцепрем’єр­міністра, Україна не зупиняє процесу реформ, усвідомлюючи їхню важливість для поступу на європейському та євроатлантичному напрямах. Він поінформував союзників про досягнення в антикорупційній політиці, судовій реформ та реформуванні правоохоронних органів, а також високо оцінив допомогу партнерів у впровадженні демократичних перетворень. Тарас Качка зазначив, що Україна очікує на рекомендації союзників до адаптованої Річної національної програми на 2026 рік.

Він підкреслив, що Україна активно продовжує працювати над підвищенням взаємосумісності з НАТО і робить усе можливе для поглиблення практичної співпраці з Альянсом.

Віцепрем’єр­міністр подякував союзникам за підтримку ініціативи PURL, яка довела свою ефективність і стала прикладом трансатлантичної єдності.

Окремо він наголосив, що розвиток оборонно­промислового комплексу — один із ключових пріоритетів України. Україна має передовий досвід і новітні технології в розробленні озброєнь, якими готова ділитися із союзниками. Саме тому ми закликаємо партнерів долучатися до програм Build in Ukraine та Build with Ukraine і розширювати спільне виробництво оборонної продукції.

Він подякував послам держав — членів НАТО, які минулого тижня відвідали Україну, підкресливши важливість таких візитів для кращого розуміння партнерами реальної ситуації, викликів і нагальних потреб України.

Під час візиту до штаб­квартири НАТО віцепрем’єр­міністр провів зустрічі з керівництвом Альянсу, зокрема Генеральним секретарем Марком Рютте, керівником Офісу Генерального секретаря Джеффрі ван Лєувеном, помічником Генерального секретаря з політичних питань і політики безпеки Борісом Руге, помічницею Генерального секретаря з питань оборонної промисловості, інновацій та озброєння Тарією Яакколою, помічником Генерального секретаря з питань оборонної політики та планування Заміром Ніколасом Катсарасом, а також із постійними представниками окремих держав — членів НАТО.

Джерело:

Служба віцепрем’єр­міністра