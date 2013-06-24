Міністерство закордонних справ України висловлює глибоку стурбованість у зв’язку з останніми даними Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які вкотре підтверджують цинічне та безвідповідальне використання російською федерацією Запорізької атомної електростанції як військового об’єкта та ядерного щита для прикриття обстрілів української цивільної інфраструктури.

У зверненні від 6 серпня 2025 року генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив про серйозний інцидент. Команда інспекторів агентства, перебуваючи на території станції для огляду сховища відпрацьованого ядерного палива, зафіксувала численні залпи артилерії, що виходили з території в безпосередній близькості до периметра ЗАЕС і тривали понад годину. Ці дії — частина свідомої системної тактики російських окупаційних військ. Прикриваючись найбільшою в Європі атомною електростанцією, агресор завдає ударів по мирних містах та селах України, усвідомлюючи, що будь-яка воєнна відповідь у напрямку станції обмежена через безпрецедентний ризик ядерної катастрофи.

Унаслідок таких обстрілів у минулому вже було пошкоджено критично важливу інфраструктуру, зокрема кілька зовнішніх ліній електропостачання, необхідних для забезпечення власних потреб ЗАЕС. Це змусило станцію покладатися лише на одну резервну лінію електропередач, що є крихкою та ненадійною системою безпеки. Кожен такий інцидент наближає нас до межі, за якою може статися трагедія континентального масштабу.

Дії російської федерації — грубе порушення фундаментальних принципів міжнародного права, зокрема Конвенції про ядерну безпеку та засад, встановлених МАГАТЕ. Створення військових позицій на території ядерного об’єкта та ведення звідти бойових дій — акт ядерного тероризму, що потребує рішучої консолідованої реакції міжнародної спільноти. Міністерство закордонних справ України висловлює вдячність МАГАТЕ та особисто генеральному директорові Рафаелю Гроссі за послідовну непохитність у дотриманні принципів незалежного моніторингу, об’єктивного документування та оперативного інформування світової спільноти про реальні загрози, що створює росія на Запорізькій АЕС. Завдяки доповідям МАГАТЕ наші міжнародні партнери отримують достовірну та неупереджену інформацію про небезпеки, з якими щодня стикається Україна і вся Європа.

Ми закликаємо міжнародних партнерів посилити тиск на російську федерацію з вимогою негайної демілітаризації та деокупації Запорізької АЕС та повернення її під повний контроль легітимного оператора — українського Енергоатому, повідомляє МЗС.