Спільний центр командування та особовий склад Спільного центру НАТО — Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) взяли участь в роботі конференції рамкової програми розвитку оперативних сил.
Представники JATEC протягом тижня працювали в робочих групах з питань підготовки, ППО, логістики, забезпечення, синхронізації спільних зусиль та планування в межах коаліції спроможностей. Командир JATEC бригадний генерал Войцех Озга на підсумковому брифінгу для понад 70 генералів та старших офіцерів підкреслив визначальну роль навчання на основі досвіду, здобутого на полі бою.
«Увесь досвід, яким з нами діляться ЗСУ, здобувається дуже високою ціною. Наш обов’язок у JATEC — зафіксувати ці уроки, перенести їх у доктрину НАТО. OFDeF пропонує потужний канал для впровадження цього досвіду з поля бою в багатонаціональне планування, доповнюючи нашу ширшу місію з перетворення бойового досвіду на стратегічну перевагу в усьому Альянсі», — наголосив бригадний генерал Войцех Озда.
У конференції взяв участь старший національний представник України в JATEC, директор з імплементації програм Спільного центру НАТО — Україна полковник Валерій Вишнівський. Він зазначив, що партнери розвивають тісну співпрацю, в межах якої кожна організація отримала унікальну роль. Зокрема, NSATU забезпечує термінові потреби та виклики поля бою, а JATEC спрямований на розбудову спроможностей і досягнення стратегічної переваги в інноваціях, освіті та аналізі.
Загалом в OFDeF взяли участь представники ЗСУ, Групи сприяння безпеці України (SAGU) NSATU, Місії ЄС з надання військової допомоги (EUMAM), агенцій НАТО та країнпартнерів.
Четверта конференція OFDeF в Польщі засвідчила послідовність членів Альянсу та країнпартнерів в обороні України, повідомляє Міноборони.