Понад півмільйона містян знову отримують прісну воду – вперше з часу підриву магістрального водогону у 2022 році. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Станом на сьогодні повністю завершено будівництво трубопроводу загальною протяжністю близько 136 км, прокладеного у дві нитки по 67,9 км кожна, готові насосні станції та паралельно тривають роботи з благоустрою прилеглих територій та відновлення під’їзних шляхів. Також завершено тендерні закупівлі на постачання електроенергії та укладено всі необхідні договори, для забезпечення стабільної та безперебійної роботи водогону.

Перші 5000 кубометрів води дійшли в міські системи та резервуари наприкінці серпня. Упродовж кількох тижнів фахівці поетапно проводили тестове заповнення мережі з дотриманням усіх технологічних норм. Прокачування води дозволило перевірити стан системи та уникнути можливих пошкоджень.

«Після того, як росіяни підірвали ключовий магістральний водогін, понад півмільйона жителів Миколаєва залишилися без постійного водопостачання. Щоб повернути людям доступ до прісної води, командою Міністерства та Агентства відновлення було пророблено складну комплексну роботу в найстисліші терміни. Уже сьогодні вода надходить споживачам, і жителі Миколаєва знову мають стабільне та надійне водопостачання. Новий водогін збудовано з урахуванням усіх вимог безпеки та надійності. Насосні станції захищені від обстрілів, кабельні лінії прокладені під землею. Є укриття для персоналу, резервні генератори й сучасне обладнання, щоб система працювала безперебійно навіть у надзвичайних умовах», – зазначив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Миколаївський водогін є одним із найбільших і стратегічно важливих інфраструктурних проектів державного значення. Його будівництво стало прикладом комплексного підходу, ефективного використання коштів та швидких термінів реалізації.

Нинішня вартість будівництва водогону становить 6,3 млрд грн разом із додатковими роботами, тоді як початкова складала 8,7 млрд грн. За підсумками експертизи, проведеної Агентством відновлення проект вдалося здешевити на 25%.

Ці кошти спрямують на інші важливі проекти водопостачання – зокрема, будівництво водогонів для Мирівської та Томаківської громад на Дніпропетровщині, Болградського та Суворовського водопроводів на Одещині, а також водогону у Лубнах на Полтавщині та у Вапнярці на Вінниччині. Їх реалізація забезпечить стабільне водопостачання для понад 180 тисяч людей у 127 населених пунктах.