Цифровізація — це не просто модне слово, а рушій розвитку держави. Цю тезу підтверджує нове дослідження компанії Civitta: з 2020 року економічний та антикорупційний ефекти від цифрових послуг у «Дії» перевищили 184 млрд грн. Це збережені сотні мільйонів годин для громадян, які тепер не витрачають час у чергах та колах бюрократії. Це прозорі державні послуги — без хабарів та посередників.

«Кожен цифровий сервіс убиває чергову корупційну схему і робить державу прозорою та зручною для людей. Цифровізація — найефективніший інструмент боротьби з корупцією, тож ми й надалі масштабуватимемо цей ефект на всю країну», — зазначив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Раніше держава витрачала на одну офлайн-послугу понад 1500 грн. Тепер завдяки «Дії» витрати на одну послугу в онлайні вшестеро менші — у середньому 242 грн. А громадянам не потрібно витрачатися на транспорт і друк стосів документів. Щороку базові онлайн-послуги заощаджують 49 млрд грн, або майже сім річних бюджетів Миколаєва.

«Це унікальне дослідження і для України, і для світу. Ми рахували не лише економію часу чи витрат громадян, а й ефекти від програм-каталізаторів — як-от «єОселя» чи «єВідновлення». Також вимірювали антикорупційний ефект: через інтерв’ю з’ясували такси та масштаби хабарів. Це нетривіальна методологія, адже йдеться про приховані процеси. Саме тому підсумки особливо цінні — вони показують реальну картину й доводять, що цифровізація ламає корупційні моделі», — повідомив керівний партнер Civitta Україна, керівник ГО «Центр економічного відновлення» Кирило Криволап.

У дослідженні докладно проаналізували 87 різних послуг у «Дії». Серед них — базові сервіси (довідки, витяги, «Дія.Підпис»), унікальні онлайн-програми («єОселя», «єРобота», «Національний кешбек»), а також послуги з високим корупційним ризиком (будівельні, статус ВПО, для моряків). Далі — про головні підсумки дослідження.

Будівництво, статус ВПО, дипломування моряків — роками ці сегменти вважалися найбільш схильними до корупції, а отримання послуг було складним та забюрократизованим. Тепер вони зручні та прозорі. Їх цифровізація має найбільш відчутний результат: щорічно заощаджується 4,2 млрд грн. А загалом усі цифрові послуги заощаджують 7,4 млрд грн.

Цифровізація базових послуг, як-от отримання витягу про місце проживання, щорічно економить громадянам та державі 49 млрд грн. Якщо онлайн-послугами будуть користуватися всі українці, показник може сягнути 75 млрд грн на рік.

«єРобота», «єВідновлення», «Нацкешбек» — запровадження цих програм у «Дії» не тільки підтримує людей і стимулює розвиток економіки, а й заощаджує мільярди державі. Завдяки цифровізації витрати на них майже зникли — їх вдалося зменшити на 99%.

«Цифровізація — це передусім про людей. Вона економить мільярди для держави й тисячі гривень для кожної сім’ї, а найголовніше — повертає людям час і руйнує корупційні схеми. Завдяки підтримці уряду Швейцарії Україна стає прикладом для світу, як цифрові рішення змінюють державу зсередини», — наголосив президент Фонду «Східна Європа» Віктор Лях.

Цифрові сервіси прибирають простір для корупції та полегшують життя українців, тому продовжуємо цифровізувати. Нині Мінцифри працює над кількома важливими проєктами: запроваджує «е-Нотаріат», готує «еАкциз», створює систему онлайн-моніторингу грального бізнесу та переводить у цифру будівельну галузь. Це зробить послуги прозорішими та прибере корупційні схеми.

«Для Швейцарії підтримка цифрової трансформації України — це внесок у прозору сучасну ефективну державу. Кожна онлайн-послуга — це не лише зручність для громадян, а й дієвий антикорупційний інструмент, що підвищує довіру суспільства до влади», — зазначив під час презентації дослідження уповноважений Федеральної ради Швейцарії з питань України, Посол Жак Гербер.

Дослідження проведено Civitta на замовлення Міністерства цифрової трансформації за підтримки Програми EGAP, що впроваджує Фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації