Міністр оборони Денис Шмигаль виступив на форумі Digital Defence, де розповів про рішення, які змінюють хід війни та роблять українську армію сильнішою й успішнішою.

«Міністерство оборони чітко реалізує три ключові пріоритети. Це люди, зброя, системність. У кожному з них диджитал-компонент вирішальний для досягнення поставлених цілей. Водночас будуємо армійську IT-вертикаль. Це понад 7 тисяч цифрових офіцерів, які допомагатимуть з цифровізацією в кожномупідрозділі», — заявив він.

За словами першого віцепрем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, цифровізація — це інструмент, який допомагає Силам оборони ефективніше досягати поставлених цілей на полі бою.

«Є ключові тенденції, які дають змогу отримати перевагу над ворогом у технологічній війні: ухвалення рішень на основі якісних даних, ефективний зворотний зв’язок та мережецентричність. Тому разом з командою Міністерства оборони працюємо над вісьмома пріоритетними напрямами цифровізації оборони, які щодня допомагають нашій армії бути гнучкою, ефективною та знищувати бюрократію», — зауважив він.

Перший пріоритет для Міноборони — люди, додав Денис Шмигаль. Тож упроваджують цифрові сервіси для військовозобов’язаних і захисників.

· У «Резерв+» доступні послуги від електронних направлень на ВЛК до оформлення відстрочок в режимі онлайн.

· В екосистемі «Армія+» вже здійснено понад 55 тис. переведень між підрозділами, подано 1,2 млн електронних рапортів.

Другий пріоритет — зброя.

За словами міністра оборони, 144 тис. одиниць техніки надійшло до війська через DOT-Chain Defence. Зараз маркетплейс доступний 184 бригадам ЗСУ та двом корпусам Національної гвардії.

Третій пріоритет — система.

«Одне з найважливіших рішень — бойова система DELTA. Завдяки технологіям ШІ наші воїни щодня вражають понад 2 тисячі ворожих цілей», — підкреслив Денис Шмигаль.

Створено систему «Імпульс», яка працюватиме в кожній військовій частині ЗСУ, а у перспективі її буде інтегровано з «Армією+» та іншими системами.

Також відбувається цифровізація логістики завдяки системі SAP. Запроваджено медичну інформаційну систему, через яку надають допомогу та медичне забезпечення військовослужбовців.

Очільник оборонного відомства подякував розробникам цифрових оборонних рішень для Сил оборони, а також тим, хто впроваджує ці рішення на практиці.

Джерело:

Міністерство оборони