Ціни на нафту продовжили зростання в понеділок, 15 вересня, оскільки інвестори оцінили вплив атак українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи, які можуть порушити експорт сирої нафти та палива, а також звернули увагу на зростання попиту на паливо в США.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 36 центів, або 0,5%, до 67,35 долара за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 63,05 долара за барель, що на 36 центів, або 0,6%, більше, ніж раніше.

Минулого тижня ціна на обидва контракти зросла більш як на 1%, оскільки Україна посилила атаки на російську нафтову інфраструктуру, включаючи найбільший термінал експорту нафти Приморськ та нафтопереробний завод «Кірішинефтеоргсинтез», один із двох найбільших нафтопереробних заводів у РФ.

Приморськ має потужність перевантажувати близько 1 мільйона барелів сирої нафти на добу, що робить його ключовим експортним центром російської нафти та найбільшим портом на заході РФ.

Кірішський нафтопереробний завод, яким керує Сургутнефтегаз (SNGS.MM), переробляє близько 17,7 мільйона метричних тонн на рік, або 355 тис. барелів на добу, російської сирої нафти, що дорівнює 6,4% від загального обсягу країни.

«Якщо ми побачимо стратегічний зсув України в бік інфраструктури експорту російської нафти, це створює ризики для прогнозів», – сказав аналітик IG Markets Тоні Сікамор, незважаючи на постійні побоювання щодо надлишку пропозиції, оскільки ОПЕК+ планує збільшити видобуток.

Нафтова компанія в російській Башкортостанській області збереже рівень видобутку, незважаючи на атаку безпілотника в суботу, заявив губернатор області Радій Хабіров.

Тиск на Росію зростає, оскільки президент США Дональд Трамп у неділю повторив, що він готовий запровадити санкції проти Росії, але Європа повинна діяти відповідно до Сполучених Штатів.

Інвестори також стежать за торговельними переговорами між США та Китаєм у Мадриді, які розпочалися в неділю на тлі вимог Вашингтона до своїх союзників запровадити тарифи на імпорт з Китаю через закупівлі російської нафти.

Минулого тижня погіршення даних щодо створення робочих місць та зростання інфляції в США викликали занепокоєння щодо економічного зростання в найбільшій економіці світу та споживачеві нафти, навіть попри те, що Федеральна резервна система, ймовірно, знизить процентні ставки під час свого засідання 16-17 вересня.

Джерело: Укрінформ