Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко здійснює свій перший закордонний візит на цій посаді, і першим пунктом стала саме Данія. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Тут Юлія Свириденко, зокрема, зустрілася з Міністром промисловості, бізнесу та фінансових справ Данії Мортеном Бьодсковим. Сторони підписали меморандум про взаєморозуміння, який продовжить і посилить співпрацю між двома країнами в межах так званої данської моделі підтримки.

Водночас Міністр промисловості, бізнесу та фінансових справ Мортен Бьодсков оголосив про внесок щонайменше у 500 млн данських крон до Фонду для України. Ці кошти гарантують, що данські компанії й надалі відіграватимуть ключову роль у відбудові України.

«Візит у Данію починається з важливого рішення — уряд Данії виділяє 500 млн крон на Фонд для України. Це гарантійний капітал, який дозволяє EIFO підтримати інвестиції й експортні проєкти щонайменше на 1,5 млрд крон. Такий механізм знижує ризики для бізнесу і відкриває шлях для данських компаній до участі у відбудові. Ми високо цінуємо послідовну підтримку Данії від першого дня повномасштабної війни», — сказала Юлія Свириденко.

«Данія від першого дня жорстокої війни стоїть пліч-о-пліч з Україною і залишається поруч. Тому я радий і гордий, що ми знову робимо значний внесок у відбудову країни. Водночас для мене велика честь вітати Прем’єр-міністра Юлію Свириденко у Данії. Це чудова можливість ще більше зміцнити співпрацю між нашими країнами та запевнити український народ, що їхні данські друзі допомагають усім, чим можуть», — заявив Мортен Бьодсков.

Фонд для України — це програма, яку адмініструє Данський експортно-інвестиційний фонд. Він допомагає данським компаніям експортувати до України та інвестувати в країну. У межах програми EIFO бере на себе ризики, пов’язані з веденням бізнесу в Україні. Наразі вже надано гарантії для проєктів, зокрема, в аграрному, енергетичному та медичному секторах.

Завдяки новим коштам можуть бути надані нові гарантії щонайменше на 1,5 млрд данських крон. Кошти для фонду є частиною урядової пропозиції до фінансового закону на 2026 рік.

Під час візиту до Данії Юлія Свириденко також візьме участь у бізнес-заході в Конфедерації данської промисловості, а також у робочому ланчі в офісі Прем’єр-міністра.