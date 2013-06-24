8–11 липня 2025 року представники Міністерства фінансів України провели низку робочих зустрічей з експертами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Обговорювалися стратегічні ініціативи України у сфері міжнародного оподаткування, гармонізація законодавства з податковими стандартами ЄС, підготовка до вступу в ОЕСР та подальша адаптація податкової політики. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Делегацію очолила заступник Міністра фінансів Світлана Воробей. До складу увійшли керівники департаментів податкової політики та міжнародного оподаткування Мінфіну, а також представники Офісу підтримки реформ.

Зустрічі відкрив заступник директора Центру податкової політики та адміністрування ОЕСР Бен Дікінсон, який підкреслив важливість Програми ОЕСР для України та запевнив у подальшій підтримці з боку Організації.

Світлана Воробей наголосила, що впровадження стандартів BEPS в Україні вже стало звичним для бізнесу та держави. Вона відзначила, що прозорість і відповідність міжнародним стандартам – необхідна умова для розвитку бізнесу не лише в Україні, а й у Європі. Значний прогрес став можливим завдяки підтримці та експертній допомозі ОЕСР.

Під час зустрічей обговорили такі ключові напрями співпраці:

кроки для приєднання України до правових інструментів ОЕСР у сфері оподаткування;

застосування Модельної податкової конвенції ОЕСР у перегляді угод про уникнення подвійного оподаткування;

впровадження стандартів BEPS та Директиви Ради ЄС щодо протидії ухиленню від оподаткування (ATAD);

розвиток стандартів обміну податковою інформацією, які впроваджує Глобальний форум.

Окремо розглядали питання методологічної підтримки для оцінки ефективності податкових пільг і заходів у межах Плану дій BEPS. Світлана Воробей підкреслила, що розробка такого інструменту разом з МВФ допоможе оцінити доцільність податкових пільг і сприятиме ухваленню обґрунтованих рішень.

ОЕСР забезпечить подальшу підтримку України під керівництвом старшого економіста Берта Бриса, а також за участю експертів технічної місії МВФ.

Зустрічі модерував старший радник ОЕСР Томас Балко, який також виступив експертом з питань BEPS, двокомпонентного рішення та трансфертного ціноутворення. Практичні рекомендації надали провідні експерти ОЕСР з питань міжнародного оподаткування, обміну інформацією та адміністрування.

Паралельно делегація взяла участь у Форумі з податкового адміністрування щодо процедур взаємного узгодження, а також провела зустріч з економічним радником Постійної делегації Норвегії при ОЕСР Еріком Васснесом – представником одного з найбільших донорів України в ОЕСР. Ерік Васснес наголосив, що ефективна податкова система є ключовою для відновлення економіки України.

Світлана Воробей подякувала норвезьким партнерам, експертам ОЕСР та МВФ за підтримку й відзначила: «Важливо знати, що ми не одні й що ви бажаєте бачити Україну частиною міжнародної спільноти».

Довідково

Стандарти BEPS — це міжнародні правила, розроблені ОЕСР для запобігання ухиленню від сплати податків великими компаніями шляхом штучного переміщення прибутків у юрисдикції з низьким оподаткуванням.