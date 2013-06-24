У Лондоні розпочалася 34-та сесія Асамблеї Міжнародної морської організації. Віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба взяв участь у відкритті онлайн та представив позицію України щодо загроз міжнародній морській безпеці.

28 листопада держави-члени Міжнародної морської організації голосуватимуть за склад Ради — органу, який формує глобальну політику морської безпеки. Олексій Кулеба закликав держави-члени ІМО не допустити обрання росії до Ради організації.

«росія б’є по портах, торговельних суднах, навігаційних системах. Свідомо перетворює Чорне й Азовське моря на зони терору. Українські моряки продовжують роботу під постійними загрозами, а держава робить усе, щоб зберегти безпечне судноплавство. Закликаю держави-члени ІМО не підтримувати кандидатуру росії до Ради. Країна, яка вбиває моряків і знищує інфраструктуру, не може ухвалювати стандарти глобальної морської безпеки», — зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України.

Олексій Кулеба навів конкретні факти російських атак: обстріл порту Чорноморськ із загибеллю українських моряків, знищення днопоглиблювального судна «Інгульський» у порту Ізмаїл, підпал газового танкера під турецьким прапором, руйнування суднобудівної інфраструктури в Кілії та блокування іноземних суден в Миколаївському регіоні. Він нагадав про наслідки підриву Каховської дамби, який унеможливив річкове сполучення з морем.

Україна наголосила на важливості відповідального підходу до виборів складу Ради ІМО. Це ключовий орган, що визначає міжнародні стандарти безпеки на морі та координує роботу держав-членів щодо навігаційних правил, екологічних вимог і захисту людського життя на морі.

«Обрання росії до Ради стане сигналом безкарності для держави, яка свідомо руйнує принципи свободи навігації. Рада ІМО формує глобальні норми й стандарти морської безпеки, і довіра до цього органу має залишатися безумовною», — наголосив Олексій Кулеба.

Нагадаємо, що 2023 року на 33-й Асамблеї ІМО росія вперше не ввійшла до складу Ради через агресію проти України та системні порушення морського права.

Міністерство розвитку громад та територій