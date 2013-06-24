Мінцифри починає співпрацю з ElevenLabs — світовим лідером у галузі голосових технологій штучного інтелекту. Компанія допомагатиме інтегрувати голосовий інтерфейс в українські державні сервіси. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Майбутнє — за агентивними державами. Україна вже рухається до формату, де взаємодія з державою зводиться до одного запиту чи голосового повідомлення. Партнерство з ElevenLabs, світовим лідером у галузі голосових технологій, надає нашим цифровим сервісам людяний голос і робить їх доступнішими для кожного. Ми довели здатність до масштабних інновацій, і ця співпраця пришвидшить перехід до проактивної, агентивної держави, де штучний інтелект реально полегшує життя громадян», — зазначив він.

Уперше голосову технологію компанії використано для озвучування цифрового двійника Михайла Федорова, який працює у форматі чат-бота. Двійник розпізнає голосові повідомлення та надає відповіді у такому самому форматі.

«Спільно з Міністерством цифрової трансформації ми надаємо цифровим послугам чіткого людського голосу, починаючи з цифрового двійника міністра Федорова, а згодом — розширимо це на «Дію» та інші інструменти. Наша мета проста: зробити державні послуги в Україні швидшими та доступнішими для кожного», — сказав співзасновник та CEO ElevenLabs Маті Станішевський.

Поєднуючи передові українські держсервіси з найкращими світовими голосовими технологіями, Україна продовжує встановлювати стандарти для цифрових націй майбутнього, повідомляє Мінцифри.