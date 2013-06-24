5 червня під головуванням Міністра аграрної політики та продовольства України Віталія Коваля за участю першого заступника Міністра Тараса Висоцького, Голови Держрибагентства Владислава Невеселого на одному з рибогосподарських підприємств Київської області відбулася виїзна нарада, присвячена питанням збільшення обсягів вітчизняної рибної продукції в системі державних закупівель. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

До конструктивного діалогу долучилися також представники Міністерства оборони, Національної гвардії, Національної поліції, Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби, Головного управління розвідки та Державного оператора тилу.

У межах зустрічі сторони обговорили координацію зусиль для послідовного нарощування присутності української риби в раціонах харчування тих категорій громадян, забезпечення яких здійснюється за кошти державного бюджету.

Водночас присутні відзначили вже досягнуті конкретні результати на цьому шляху, а саме:

- ініційовано оновлення номенклатури Каталогу продуктів харчування Збройних Сил України з метою включення до нього риби вітчизняного походження;

- вперше розширено каталог Prozorro Market конкретними позиціями української риби, зокрема товстолобом і коропом у форматах філе та стейків;

‑ Державним оператором тилу вже здійснено закупівлі товстолоба, коропа та форелі українського виробництва через платформу Prozorro для потреб ЗСУ в Києві та Київській області;

- успішно реалізовано пілотний проект у закладах виконання покарань у Вінницькій області, в рамках якого закуплено філе товстолоба вітчизняного виробництва.

«Наша риба – якісна, перевірена, безпечна. І головне – вона працює на національну економіку, продовольчу безпеку та сталий розвиток. Підтримка внутрішнього виробника – це стратегічне рішення і прямий економічний ефект для галузі, додаткове замовлення для агровиробників, стабільна зайнятість у регіонах і зміцнення продовольчої незалежності держави», – наголосив Віталій Коваль.

«Україна, володіючи значним водогосподарським потенціалом та виходом до моря, наразі демонструє рівень споживання рибної продукції, значно нижчий за середньосвітові показники. Відтак, одним із пріоритетних завдань держави є створення сприятливих умов для стимулювання та розвитку власного виробництва рибної продукції, і державне замовлення є одним із ключових інструментів для досягнення цієї амбітної мети», - зазначив Голова Держрибагентства Владислав Невеселий.

Держрибагентство та Мінагрополітики спільно з усіма зацікавленими відомствами продовжуватимуть послідовну політику імпортозаміщення, спрямовану на максимальне забезпечення потреб держави рибною продукцією українського виробництва.