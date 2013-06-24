На кінець 2025 року в індустріальних парках було збудовано чи будувались 37 промислових підприємств. Це підприємства агропереробні, виробництва продуктів харчування, меблевої і деревообробної промисловості, машинобудування та інші. Створено 3716 робочих місць. 2025 року Мінекономіки ухвалило рішення про надання державного стимулювання 13 індустріальним паркам для реалізації 22 інфраструктурних проєктів на загальну суму 697,771 млн грн. Також упродовж року було перераховано 202,91 млн грн двом індустріальним паркам, рішення щодо яких ухвалено 2024 року. Загальний обсяг державного стимулювання індустріальних парків 2025 року становив 900,681 млн грн.

«Майже мільярд гривень держстимулювання — це інвестиція в інфраструктуру, яка вже дає життя новим заводам. Держава закладає фундамент, а бізнес перетворює його на нові потужності та робочі місця. Одна гривня, вкладена державою в інфраструктуру індустріальних парків, залучає 5—6 гривень приватних інвестицій»,— цитує міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева сайт Мінекономіки.