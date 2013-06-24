За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5—7—9%» представники мікро-, малого та середнього бізнесу отримали від уповноважених банків 512 пільгових кредитів на загальну суму 1,5 млрд грн, зокрема від банків державного сектору економіки — 364 кредити на 0,8 млрд грн.

З початку року підприємці отримали 19 103 кредити на 56,8 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки — 13 205 кредитів на 27,6 млрд грн.

За час воєнного стану в Україні видано 88 739 кредитів на 333,2 млрд грн (зокрема банки державного сектору видали 65 067 кредитів на 169,4 млрд грн), з яких на 8 вересня цього року: 48,27 млрд грн — на інвестиційні цілі; 77,25 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу; 47,32 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників; 47,61 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції; 2,99 млрд грн — на фінансування енергосервісу; 57,29 млрд грн — на антивоєнні цілі; 40,79 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з початку чинності програми підписано 123561 кредитний договір на 422,8 млрд грн, з них банки державного сектору економіки підписали 85 543 договори на 196 млрд грн, повідомляє Мінфін.