Міністерство закордонних справ разом із Групою Нафтогаз провело брифінг для представників іноземних дипломатичних місій щодо наслідків російських атак на інфраструктуру нафтопроводу «Дружба».

«Ми прагнемо, щоб міжнародні партнери мали повне уявлення про наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру України. Буквально сьогодні (14 березня. — Ред.) всі ми стали свідками чергового масованого ракетно­дронового обстрілу багатьох областей та Києва. Незважаючи на це Україна залишається надійним партнером у гарантуванні енергетичної безпеки Європи», — зазначив заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс.

Під час брифінгу фахівці Групи Нафтогаз представили дипломатам технічну інформацію про стан інфраструктури після обстрілу нафтопроводу «Дружба». Щоб надати посольствам максимально повну картину подій, продемонстрували матеріали безпосередньо з місця обстрілу. Вони наочно показують технічні пошкодження, що виникли внаслідок атаки, їх наслідки для роботи системи, а також заходи, необхідні для відновлення пошкоджених об’єктів.