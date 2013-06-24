Міністерство закордонних справ разом із Групою Нафтогаз провело брифінг для представників іноземних дипломатичних місій щодо наслідків російських атак на інфраструктуру нафтопроводу «Дружба».
«Ми прагнемо, щоб міжнародні партнери мали повне уявлення про наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру України. Буквально сьогодні (14 березня. — Ред.) всі ми стали свідками чергового масованого ракетнодронового обстрілу багатьох областей та Києва. Незважаючи на це Україна залишається надійним партнером у гарантуванні енергетичної безпеки Європи», — зазначив заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс.
Під час брифінгу фахівці Групи Нафтогаз представили дипломатам технічну інформацію про стан інфраструктури після обстрілу нафтопроводу «Дружба». Щоб надати посольствам максимально повну картину подій, продемонстрували матеріали безпосередньо з місця обстрілу. Вони наочно показують технічні пошкодження, що виникли внаслідок атаки, їх наслідки для роботи системи, а також заходи, необхідні для відновлення пошкоджених об’єктів.
«З початку повномасштабного вторгнення росія здійснила понад 400 атак на об’єкти Групи Нафтогаз. Лише 2026 року зафіксовано понад 30 обстрілів. Зокрема атака 27 січня на інфраструктуру нафтопроводу «Дружба» спричинила значні пошкодження. Ми вже надавали партнерам технічну інформацію щодо наслідків цього удару, а під час цієї зустрічі змогли детальніше показати матеріали з місця подій і пояснити виклики, з якими стикаються наші фахівці. Відновлення такої інфраструктури — складний технологічний процес, який потребує часу, спеціалізованого обладнання і постійної роботи команд навіть в умовах загроз», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький, повідомляє МЗС.