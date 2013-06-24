Міністр оборони Денис Шмигаль провів нараду щодо кредитування українських військових виробництв із банківським сектором, Міністерством фінансів, Національним банком.
Міністр оборони нагадав, що вже працює консорціум державних банків, які можуть акумулювати й спрямовувати кошти для кредитного фінансування оборонних компаній. Учасники наради обговорили переваги від підтримки українського ОПК, що може бути цікавим і для приватних банків, зокрема з іноземним капіталом.
«Частину механізму вже запущено, наступне завдання — масштабувати його на всю країну. Окрім того, маємо домовленості про страхування воєнних ризиків від наших партнерів, які готові надавати такі гарантії для своїх компаній», — сказав Денис Шмигаль.
За підсумками наради створено робочу групу, яка покликана у найкоротші строки підготувати пропозиції, що вдосконалять процедуру кредитного фінансування, повідомляє Міноборони.