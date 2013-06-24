Прем’єр-міністр Юлія Свириденко зустрілася в Києві із заступником Генерального секретаря НАТО Радмілою Шекеринською. Очільниця уряду зазначила, що підтримка нашої держави і надалі залишається серед пріоритетів держав-членів Альянсу.

Під час розмови сторони підтвердили ефективність програми PURL як дієвого інструменту забезпечення збройних потреб України. З моменту започаткування обсяг фінансової підтримки через програму перевищив 3 млрд дол. США, об’єднавши майже 20 країн. Україна висловила вдячність членам НАТО, які інвестують у виробництво української зброї, а також підтримала розширення ініціатив партнерства в оборонному виробництві в межах програм Build in Ukraine та Build with Ukraine.

Окрему увагу приділили питанню енергетичної безпеки та захисту критичної інфраструктури України від російських ракетних і дронових атак, що тривають.

На зустрічі йшлося також про необхідність зміцнення безпекового поясу Європи, який утворюють сьогодні прифронтові області України. Ідеться насамперед про їхню відбудову та реконструкцію в умовах війни.

«Наша сила — в єдності та стійкості до викликів російської агресії», — зазначила Юлія Свириденко.

Міністр оборони Денис Шмигаль під час зустрічі із заступницею Генерального секретаря НАТО поінформував іноземну делегацію про наслідки російської атаки, головною ціллю якої був Київ. Сторони обговорили ключові потреби українських воїнів та шляхи забезпечення сталої підтримки Сил оборони.

«Для України критично важлива підтримка НАТО. Подякував за дієві механізми, які підсилюють нашу обороноздатність та допомагають відбивати російські удари, зокрема за ініціативу PURL», — заявив Денис Шмигаль.

Він також подякував за конструктивну роль НАТО у форматі «Рамштайн», підготовці українських військовослужбовців та розвитку мережі реабілітаційних центрів.

Делегації оглянули реформи, які впроваджує Міноборони для поглиблення взаємосумісності та кооперації із країнами Альянсу.

«Вдячний за ефективну підтримку українських воїнів і готовність поглиблювати нашу співпрацю», — резюмував Денис Шмигаль.

У Києві відбулася зустріч міністра у справах ветеранів Наталії Калмикової, її заступника Олега Шиманського, українських ветеранів і ветеранок із Радмілою Шекеринською. Зустріч почалася з розмови про головне — як держава й міжнародні партнери можуть спільно будувати систему комплексної підтримки для тих, хто пройшов війну і повертається до цивільного життя.

Наталія Калмикова представила ключові напрями державної політики щодо ветеранів, ветеранок, членів їхніх сімей. Говорили про цифровізацію, розширення можливостей для здобуття освіти та перекваліфікації, розвиток ветеранського спорту, підтримку ветеранського підприємництва.

Окрему увагу приділили співпраці у межах Комплексного пакета допомоги НАТО. Нині маємо конкретну підтримку партнерів: допомога із залучення експертів, юридичний супровід, робота гарячої лінії кризової підтримки Українського ветеранського фонду Мінветеранів, сприяння участі української національної збірної у Invictus Games тощо.

Наталія Калмикова наголосила, що Мінветеранів працює над створенням інфраструктури для реінтеграції ветеранів і ветеранок, а також відновленням і зміцненням ветеранського людського капіталу.

Радміла Шекеринська із зацікавленістю вислухала історії про нелегкий шлях наших воїнів, їхнє відновлення після поранень та повернення до цивільного життя.

Руслан Топчан, ветеран і амбасадор безбар’єрності, розповів про свій шлях після поранення, втрати обох ніг, тривалої реабілітації та повернення до активності.

Наталія Борисовська, ветеранка, військовослужбовиця старша сержантка ЗСУ, описала свій шлях до командира розвідувального підрозділу. У війську з 2014 року, брала участь у бойових діях, повернулася до цивільного життя. Та з початком повномасштабного вторгнення знову стала на захист рідної країни.

Олександр Чаморосов, ветеран, психолог, розповів про свою трансформацію після повернення з війни: через навчання, волонтерство, роботу на гарячій лінії кризової підтримки Українського ветеранського фонду він став фахівцем, що допомагає побратимам та посестрам пройти шлях, який сам колись долав.

Роман Кулеша, ветеран і Захисник, поділився досвідом переходу від роботи в газовій промисловості до служби в АТО. Напередодні повномасштабного вторгнення 2022 року Романа призначили керівником відділу комунікацій Українського ветеранського фонду. Однак після вторгнення він вступив на військову службу.

Юрій Гапончук, ветеран, учасник Invictus Games, співзасновник «Ігор Ветеранів», розповів, як спорт став для нього шляхом реабілітації та нових перемог і перетворився на масштабний майданчик підтримки для багатьох ветеранів і ветеранок.

Їхні історії різні за досвідом, але об’єднані спільним: бажанням не лише здолати виклики, відновитися самим, а й підтримати побратимів і посестер на шляху повернення до цивільного життя.





