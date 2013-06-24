Прем’єр- міністр України Юлія Свириденко виступила 30 серпня в Раді Безпеки ООН. У промові очільниця уряду наголосила на злочинах, які росія скоює проти українців, і привернула увагу до трагічних наслідків російської агресії для українських дітей.

«Наймолодшій жертві російської атаки по Києву не було й трьох років. Вона народилася під обстрілами у жовтні 2022-го і загинула від російської ракети у серпні 2025-го. росія вбиває дітей здалеку ракетами й дронами. А тих, хто потрапляє під її контроль, викрадає, змінює документи, стирає українську ідентичність. Це системна російська політика», — зазначила Юлія Свириденко.

Вона нагадала, що тисячі українських дітей зазнали поранень, вважаються зниклими безвісти або були викрадені. Окрім цього, 1,6 мільйона дітей перебувають під російським контролем на тимчасово окупованих територіях. Прем’єр-міністр наголосила, що росія свідомо обрала шлях терору проти мирних людей. А умовою для будь-яких переговорів має бути припинення вогню й реальні гарантії безпеки.

«Кожна викрадена українська дитина має бути повернена додому. Наші солдати своєю кров’ю роблять те, що Рада Безпеки мала б робити голосуваннями: зупиняють агресію й захищають принципи Статуту ООН. Я закликала світ перетворити слова на дії й позбавити росію можливостей фінансувати війну та злочини», — сказала Юлія Свириденко.

У Нью-Йорку відбулася зустріч Прем’єр-міністра України із представниками американського бізнесу. Участь у заході взяло більше компаній, ніж передбачалося. Серед присутніх були Bank of America, Logistics Plus, GE Vernova, Parsons, Mastercard, J.P. Morgan та інші. Основним предметом обговорення стали ключові напрями партнерства, зокрема в галузях оборони, енергетики, надрокористування та інфраструктури.

«Інвестори бачать позитивні зміни в регуляторному середовищі України. Водночас ми почули заклик активніше комунікувати про інвестиційні можливості України», — повідомила Юлія Свириденко.

Окрему увагу приділено спільному напряму співпраці України зі США. Як повідомила Прем’єр-міністр, на початку вересня заплановано проведення першого установчого засідання ради Американсько-українського фонду.

«Також очікуємо на візит делегації DFC у вересні до України. Це стане важливим кроком для роботи фонду», — зазначила очільниця уряду.

Одна з найбільших американських фондових бірж Nasdaq підтвердила готовність підтримувати розвиток української економіки. Це стане сильним сигналом для іноземних компаній: в Україні є потужний приватний сектор і реальні можливості для зростання. Наступний крок — більше українських компаній на глобальних ринках. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко під час офіційного візиту у США.

«Разом з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком зустрілася з керівництвом Nasdaq, яке підтвердило готовність підтримувати розвиток української економіки. Наші цілі тут повністю збігаються», — сказала глава українського уряду.

Юлія Свириденко наголосила, що для відбудови України вирішальне значення має приватний капітал. «Чіткі сигнали від таких інституцій, як Nasdaq, зміцнюють довіру інвесторів. Ми націлені зробити українську економіку самодостатньою», — наголосила Прем’єр-міністр.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ