Прем’єр­міністр Юлія Свириденко повідомила про координацію із провідними міністерствами та керівництвом НАК «Нафтогаз України» щодо ситуації на ринку пального, що виникла в зв’язку з воєнними діями на Близькому Сході.

«Для стабілізації ринку уряд реалізує комплекс заходів. Зокрема, державна компанія «Укрнафта» до стабілізації ситуації реалізовуватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою, формуючи орієнтир справедливої ціни на ринку в нинішніх умовах. Паралельно працюємо з іншими операторами паливного ринку та розраховуємо на їхню відповідальну і зважену цінову політику», — повідомила очільниця уряду.

Прем’єр­міністр доручила Антимонопольному комітету України та Держпродспоживслужбі посилити контроль за ціновою політикою операторів, щоб запобігти необґрунтованим націнкам і ринковим маніпуляціям окремих учасників ринку.