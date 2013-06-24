Прем’єрміністр Юлія Свириденко повідомила про координацію із провідними міністерствами та керівництвом НАК «Нафтогаз України» щодо ситуації на ринку пального, що виникла в зв’язку з воєнними діями на Близькому Сході.
«Для стабілізації ринку уряд реалізує комплекс заходів. Зокрема, державна компанія «Укрнафта» до стабілізації ситуації реалізовуватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою, формуючи орієнтир справедливої ціни на ринку в нинішніх умовах. Паралельно працюємо з іншими операторами паливного ринку та розраховуємо на їхню відповідальну і зважену цінову політику», — повідомила очільниця уряду.
Прем’єрміністр доручила Антимонопольному комітету України та Держпродспоживслужбі посилити контроль за ціновою політикою операторів, щоб запобігти необґрунтованим націнкам і ринковим маніпуляціям окремих учасників ринку.
«Безумовним пріоритетом залишається забезпечення потреб сектору оборони. Важливо гарантувати наявність пального та стабільність цін для аграріїв, а також достатній ресурс і цінову стабільність для громадського транспорту», — зазначила Юлія Свириденко, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.