Уряд продовжив спеціальні умови постачання газу для виробників тепла, які діяли під час опалювального сезону. Вони діятимуть і в міжопалювальний період — до 30 вересня 2026 року. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

Підприємства теплопостачання й надалі отримуватимуть природний газ за фіксованими (для потреб населення та держустанов), а не ринковими цінами. Це забезпечить їхню стабільну роботу, щоб у домівках українців, лікарнях, школах і садочках були тепло та гаряча вода.

«Зима була холоднішою, ніж очікували. Підприємства використали більше газу, ніж передбачали договори. Тому уряд також збільшив фіксовані обсяги газу на березень — до 10% для потреб населення та бюджетних установ. Додатковий обсяг дасть змогу теплокомуненерго стабільно працювати без ризику зупинення», — наголосила очільниця уряду.

Для коригування обсягів підприємства мають до 16 березня звернутися до ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.