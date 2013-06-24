Міністр енергетики Світлана Гринчук і перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця провели спеціальний брифінг для дипломатичних представників іноземних держав в Україні та українських дипломатів за кордоном. Говорили про поточну ситуацію в енергосистемі України та нагальні потреби.
З настанням холодів росія нарощує інтенсивність обстрілів. Основний удар — прифронтові регіони.
«За 3,5 року ми навчилися швидко реагувати на виклики завдяки допомозі партнерів та роботі українських енергетиків. Маємо чіткі відпрацьовані плани й алгоритми дій для будь-якого сценарію. Щоб вистояти і цієї зими, нам важливе продовження та посилення підтримки. Тож закликала дипломатичних представників активізувати комунікацію у своїх країнах, щоб спільно знайти додаткові можливості для України», — написала на своїй сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» Світлана Гринчук.
Міністр подякувала партнерам за вже надану допомогу, завдяки якій Україна протистоїть ворогові, а в домівках українців є світло й тепло, повідомляє Міненерго.