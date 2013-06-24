Ukrainian Action — волонтерська благодійна організація зі США та Великої Британії, яка надає гуманітарну допомогу українцям і реалізує ініціативи з підтримки, зокрема реабілітації наших захисників та захисниць. Один з основних напрямів її роботи — програма «Українська Дія. Герої», спрямована на психологічне та фізичне відновлення українських ветеранів і ветеранок.

Разом з Мінветеранів команда Ukrainian Action залучатиме провідний міжнародний досвід та іноземних експертів всіх напрямів реабілітації — психологічної, фізичної й соціальної. Співпраця передбачає проведення різноманітних заходів для підтримки захисників та захисниць на шляху повернення до цивільного життя.

Міністерство забезпечуватиме організаційну та інформаційну підтримку, а також рекомендуватиме кваліфікованих українських фахівців для участі у програмі.

Вдячні американським партнерам за зацікавленість та активну участь у розвитку системи реабілітації наших ветеранів та ветеранок, повідомляє Мінветеранів.