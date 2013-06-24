Верховна Рада підтримала законопроект, ініційований Міністерством оборони України, що посилює право на освіту для молодих осіб, які долучилися до лав Сил оборони за контрактом або за призовом під час мобілізації. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Покращуємо умови військової служби для громадян 18-24 років», – заявив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

Згідно з законопроектом молодим військовослужбовцям:

надається право навчатися у закладах вищої освіти без відриву від служби;

гарантується збереження місця навчання та стипендії на період служби;

надається право на відпустку у звʼязку з навчанням у закладі вищої освіти.

«Це дозволить громадянам 18-24 років не лише долучитися до захисту Батьківщини, але й одночасно здобувати компетенції та навички для подальшої реалізації в майбутньому», – підкреслив Денис Шмигаль.