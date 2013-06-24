Президент Володимир Зеленський зустрівся з німецькою делегацією на чолі з федеральним міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Це вже п’ятий його візит до України.

Глава держави подякував за європейське лідерство в оборонній допомозі Україні, внесок Німеччини в захист життів і постачання систем Patriot. Передусім Президент відзначив рішення ФРН надати 7 мільярдів євро цього року на військову підтримку нашої держави.

«Ми також вдячні за постачання систем ППО IRIS-T. Ми розуміємо план постачання на найближчі роки. Це для нас дуже важлива допомога. Це не значить, що стільки років буде війна. Ми хочемо, щоб агресія москви закінчилась. Але все одно Україну, нашу землю, спокій наших людей треба захищати якісними системами ППО», — зазначив він.

Володимир Зеленський і Борис Пісторіус обговорили локалізацію виготовлення систем ППО в Україні та домовилися про додаткові інвестиції в оборонне виробництво, зокрема збільшення обсягів спільного виробництва зброї і в Україні, і в Німеччині.

«Коли говоримо про виробництво, ми говоримо про наші далекобійні спроможності. Це наші дрони, українські ракетні технології та інші далекобійні можливості», — додав Президент.

Міністр оборони Німеччини відзначив ефективність українських дронів, їх застосування на полі бою й технологічний досвід, якого Україна набула під час боротьби з російською агресією.

«Ми всі мусимо цього вчитися. Гадаю, що в промисловому секторі також мусимо розвиватися. Тому йдеться про спільні підприємства, які ми плануємо розбудувати. Ми хочемо більше спільних підприємств в Німеччині й Україні, щоб швидше виробляти зброю на спільне благо й так посилювати потенціал стримування і потенціал оборони», — сказав Борис Пісторіус.

Він додав, що Німеччина розглядає можливість збільшити суму допомоги Україні на цей рік до 9 мільярдів євро. Частину цих коштів буде спрямовано саме на виробництво далекобійної зброї. Під час зустрічі говорили про координацію кроків у дипломатії. Особливу увагу було приділено формату «Рамштайн». Президент подякував за його роботу і зазначив, що важливо зберегти цей формат, повідомляє Офіс Президента.