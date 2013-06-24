Кабінет Міністрів схвалив розподіл 1,4 млрд грн додаткової дотації 360 місцевим бюджетам територіальних громад, а також обласним бюджетам на деокупованих і постраждалих від війни територіях за ІІІ квартал 2025 року.

Дотація спрямована на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів, що виникли через бойові дії, тимчасову окупацію або близькість до лінії фронту, зокрема:

635,7 млн грн — для 164 місцевих бюджетів як компенсація втрат із податку на доходи фізичних осіб;

383,8 млн грн — для 81 громади як компенсація втрат від плати за землю;

38,3 млн грн — для 77 громад як компенсація втрат від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

56,8 млн грн — для 38 громад як компенсація втрат від єдиного податку;

297,3 млн грн — для обласних бюджетів Донецької, Кіровоградської, Одеської, Полтавської та Сумської областей як компенсація втрат від податку на прибуток підприємств.

Держава послідовно підтримує громади, які постраждали від війни або розташовані поблизу фронту. Цьогоріч місцеві бюджети таких територій отримали понад 15,9 млрд грн додаткових дотацій.

Важливо, щоб громади ефективно використовували ці кошти — на підтримку шкіл, лікарень, соціальної сфери і місцевої економіки.

Дотація органам місцевого самоврядування — це механізм фінансової підтримки, що допомагає громадам на постраждалих територіях забезпечувати роботу критично важливих установ і зберігати фінансову стійкість у воєнний час, повідомляє Мінфін.