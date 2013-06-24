Програма «Доступні кредити 5-7-9%» залишається головним фінансовим інструментом підтримки аграрного сектору України у 2025 році. З початку року 3 965 агропідприємств залучили 24,4 млрд грн за цією державною програмою. Це показує високу ефективність пільгового фінансування і дієвість програми у непростих макроекономічних умовах. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
З 1 січня 2025 року кредити за програмою «Доступні кредити 5-7-9» надаються сільгоспвиробникам (пролонговуються) за умови, що вони зареєструвалися у ДАР.
Найактивніше програмою скористалися у таких регіонах:
- Київська область – 2,4 млрд грн кредитів для 356 агропідприємств.
- Чернігівська область – 2,1 млрд грн для 246.
- Одеська область – 2,1 млрд грн для 332.
- Вінницька область – 1,9 млрд грн для 335.
- Кіровоградська область – 1,8 млрд грн для 370.
- Харківська область – 1,5 млрд грн для 228.
- Сумська область – 1,3 млрд грн для 183.
- Львівська область – 1,3 млрд грн для 250.
Загалом з початку року 8 624 агропідприємств залучили понад 54,6 млрд грн кредитних ресурсів за різними програмами фінансування.
Нагадаємо, протягом 2024 року 13 088 агрогосподарств отримали майже 104,5 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. А за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» – 8 750 господарств профінансовано на 46,9 млрд гривень.
Довідково
Пільгове фінансування агровиробників за Програмою «Доступні кредити 5-7-9» протягом 2024-2025 років є можливим завдяки підтримці Світового банку в рамках «Екстреного проеєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)». Програма спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5–9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.