З початку 2025 року бізнес отримав близько 16 тис. пільгових кредитів на загальну суму понад 49 млрд грн. З них минулого тижня - 291 кредит на 729 млн грн. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в переробній промисловості, в сільському господарстві, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Від початку 2025 року в межах програми бізнес отримав найбільше кредитів за такими напрямами:

13,6 млрд грн — на переробку;

12,6 млрд грн — інвестиційні кредити;

11,2 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Загалом від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив понад 120 тис. кредитів на суму 415,1 млрд грн.

Найбільші обсяги кредитування за програмою припадають на місто Київ (41,8 млрд грн) та Львівську область (34 млрд грн). До десятки лідерів також увійшли регіони, що належать до зон високого воєнного ризику, зокрема Дніпропетровщина (31 млрд грн), Київщина (27,8 млрд грн), Харківщина (27 млрд грн), Одещина (26,7 млрд грн) та Чернігівщина (16,6 млрд грн).

Нещодавно Уряд ухвалив рішення продовжити пільгову ставку 1% річних для інвестиційних кредитів для бізнесу, що працює у зонах високого воєнного ризику. Вона діятиме протягом перших п’яти років кредитування (замість двох, як було раніше), після чого становитиме 5% річних.

Довідково

Програма «Доступні кредити 5-7-9 %» є складовою політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні» і спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів за рахунок державних компенсацій або державних гарантій.