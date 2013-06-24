З початку 2025 року бізнес залучив 17,2 тис. пільгових кредитів на загальну суму понад 52 млрд грн. З них минулого тижня — 556 кредитів на суму понад 1 млрд грн. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють у переробній промисловості, у сільському господарстві, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі. Значна частина з них працює у зонах високого воєнного ризику.

Від початку 2025 року в межах програми бізнес отримав найбільше кредитів за такими напрямами:

14,6 млрд грн — на переробку;

13,6 млрд грн — інвестиційні кредити;

12,1 млрд грн — на кредитування у зоні високого воєнного ризику.

Загалом від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив 121,6 тис. кредитів на суму понад 418 млрд грн, з них 86,8 тис. кредитів на суму 328,5 млрд грн — від початку воєнного стану.

Найбільші обсяги кредитування за програмою від її старту припадають на м. Київ, Львівську, Дніпропетровську, Київську та Харківську області. У програмі беруть участь 46 уповноважених банків.

Довідково

Програма «Доступні кредити 5-7-9 %» є складовою політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні» і спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів за рахунок державних компенсацій або державних гарантій.

Програма реалізується через Фонд розвитку підприємництва та уповноважені банки.