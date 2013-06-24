За минулий тиждень підприємці оформили 399 нових кредитів на суму майже 2 млрд грн. Від початку 2026 року в межах програми бізнес залучив 2,9 тис. кредитів на загальну суму 13,5 млрд грн.

Загалом від початку 2026 року найбільше кредитних коштів було отримано за такими напрямами: кредитування у зоні високого воєнного ризику — 5 млрд грн; розвиток переробної промисловості — 4,4 млрд грн; інвестиційні проєкти — 2 млрд грн.

Найпомітніше зростання за сумою виданих кредитів цього тижня зафіксовано у кредитуванні переробної промисловості (+800 млн грн).

Від початку чинності програми (лютий 2020 року) підприємці отримали 137,4 тис. кредитів на суму 473,4 млрд грн. З них у період воєнного стану — 102,6 тис. на 383,8 млрд грн.

До десятка лідерів за кількістю взятих кредитів увійшли чотири регіони, що належать до зон високого воєнного ризику: Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська області.

Найбільші обсяги кредитування залучили підприємства в аграрному секторі, гуртовій та роздрібній торгівлі, переробній промисловості.

Програма «Доступні кредити 5—7—9%» — складова політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні», спрямована на стимулювання мікро­, малого та середнього бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів за рахунок державних компенсацій або державних гарантій. Для бізнесу, що працює в зонах високого воєнного ризику, програма передбачає знижену ставку на інвестиційні кредити — 1% річних протягом перших п’яти років та 5% — надалі.

Із 2024 року програма фокусується на підтримці кредитування інвестиційних проєктів, які створюють робочі місця, сприяють модернізації бізнесу та відновленню економіки. Підприємці можуть залучити до 150 млн грн на розвиток виробництва, енергозбереження, інфраструктуру чи відбудову зруйнованих війною об’єктів, повідомляє Мінекономіки.