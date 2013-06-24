Міністерство охорони здоров’я затвердило оновлений перелік лікарських засобів та медичних виробів, які підлягають реімбурсації за програмою «Доступні ліки». Це передбачено відповідним наказом, що набирає чинності 31 березня.

Із квітня вона розширюється: до переліку додано 37 нових препаратів у різних дозуваннях, зокрема для лікування серцево­судинних захворювань, цукрового діабету та хвороб дихальної системи.

Загалом оновлений перелік програми налічує 748 позицій, зокрема: 621 лікарський засіб, 59 препаратів інсуліну, 32 комбіновані препарати, 36 найменувань медичних виробів (тест­смужки для глюкометрів).

Розширення програми — один з головних кроків для підвищення доступності лікування для пацієнтів із хронічними захворюваннями. Фінансування програми «Доступні ліки» цього року зросло на 1,8 млрд грн і становить 8,7 млрд грн (2025­го — 6,9 млрд грн). Це дасть змогу ще більшій кількості українців отримати необхідні препарати безоплатно або з частковою доплатою.

Від початку цього року програмою «Доступні ліки» скористалися понад 1,5 млн пацієнтів. За цей час було погашено понад 3,5 млн рецептів, повідомляє МОЗ.