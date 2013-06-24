Відтепер на маркетплейсі DOT-Chain Defence представлено дрони літакового типу. Техніка вже доступна до замовлення військовими частинами.
«Більшість моделей — це дрони-розвідники. Вони розраховані на тривалі польоти і здатні виконувати широкий спектр завдань. В асортименті 12 моделей від восьми українських виробників», — заявив міністр оборони Денис Шмигаль. Агенція оборонних закупівель Міноборони законтрактувала цих виробників для постачання дронів як з наявного складу, так і за передзамовленням.
«На виконання завдання Міністерства оборони АОЗ продовжує роботу над розширенням асортименту та вдосконаленням взаємодії з виробниками. У найближчих планах масштабування системи та розширення лінійки доступних товарів: інші види безпілотників, зокрема НРК, а також засоби РЕБ/РЕР та скиди», — зазначив очільник Міноборони.
DOT-Chain Defence — маркетплейс зброї для ЗСУ, який дає змогу військовим самостійно обирати потрібну техніку і швидко її отримувати, повідомляє Міноборони.