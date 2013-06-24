Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів у Києві двосторонні переговори зі своїм естонським колегою Маргусом Цахкною. Обговорили ситуацію на фронті, спільні кроки для посилення захисту енергетичної системи та просування України на шляху до членства в ЄС.

Міністр подякував Естонії за її активну позицію щодо якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів ЄС для України та за допомогу, яка сприяє стабілізації на початку опалювального сезону. Він висловив сподівання на продовження цієї підтримки.

«Україна високо цінує послідовну та принципову позицію Естонії щодо посилення санкцій проти росії. Це один із ключових чинників стримування агресора. Подякував Маргусу за його особисту активну роль у схваленні 19-го пакета санкцій ЄС. Ми вже обговорили конкретні елементи, які можуть увійти до наступного, 20-го пакета», — повідомив український міністр.

Окрему увагу приділили використанню механізму SAFE для втілення взаємовигідних проєктів співпраці та посилення обороноздатності України.

Андрій Сибіга щиро подякував уряду, парламенту та народу Естонії за незмінну солідарність з нашою країною, повідомляє МЗС.