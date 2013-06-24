Щороку 16 жовтня відзначають Всесвітній день продовольства. Ініціативу започаткувала Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) для привернення уваги до глобальної продовольчої безпеки та зміцнення міжнародної солідарності в боротьбі з голодом. Цього року захід відбувся з гаслом «Пліч-о-пліч для кращого харчування та кращого майбутнього», що підкреслює важливість міжнародної співпраці в побудові мирного і стабільного світу та особливо актуальний для України.

У Всесвітній день продовольства ми щиро дякуємо українським аграріям — фермерам, агровиробникам, працівникам сільського господарства за їхню стійкість, щоденну працю та відданість справі. Саме вони утримують продовольчий фронт, який попри воєнні виклики гарантує продовольчу безпеку України та понад 400 мільйонів людей у світі, роблячи вагомий внесок у глобальну стабільність.

Напередодні Всесвітнього дня продовольства в Києві відбувся спільний форум, організований ФАО за участі представників уряду, міжнародних партнерів та сільських громад. Захід став платформою для стратегічного діалогу щодо трансформації аграрного сектору, координації донорської допомоги і зміцнення ролі нашої держави у глобальній продовольчій безпеці.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Денис Башлик, виступаючи на форумі, зазначив: «ФАО є нашим надійним партнером у складний для країни час. Завдяки підтримці ФАО українські фермери вже отримали майже 40 тисяч зернових рукавів, 244 модульних зерносховища, понад 200 генераторів та інше необхідне обладнання. Ми цінуємо співпрацю у реалізації Плану надзвичайного реагування та раннього відновлення України на 2025—2026 роки, адже це допомога людям, які працюють на землі».

Сьогодні, коли світ стикається із серйозними викликами, — від змін клімату до війни — Україна та ФАО продовжують тісну співпрацю, зосереджену на зміцненні продовольчої безпеки, розвитку сільського господарства, підтримці фермерів та впровадженні інновацій.

Всесвітній день продовольства — не лише привід подякувати аграріям за їхню щоденну працю, а й нагадати: консолідація зусиль аграріїв, держави та її партнерів для створення стійких харчових систем є важливою як ніколи, а також спільною відповідальністю за європейське майбутнє, повідомляє Мінекономіки.