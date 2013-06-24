Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся з віцепрезидентом Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Антонеллою Бассані. Зустріч відбулася в Києві в межах робочого візиту представниці банку в Україну. У заході взяли участь заступник міністра фінансів Ольга Зикова та заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук. Сторони обговорили стан фінансової системи України, підсумки співпраці України та банку за майже чотири роки повномасштабної війни та плани на 2026 рік.

Сергій Марченко наголосив на потребі в підтримці для забезпечення бюджетних видатків у першому кварталі 2026 року. Було обговорено можливі шляхи залучення необхідного обсягу коштів через механізми банку. Загальна непокрита потреба в зовнішньому фінансуванні на 2026—2027 роки становить 60,8 млрд дол.

Сторони відзначили досягнення між Україною та МВФ домовленості на рівні експертів щодо нової програми розширеного фінансування (EFF) обсягом 8,1 млрд дол. США. Уряд України очікує позитивного рішення Європейської комісії щодо отримання доступу до репараційного кредиту із другого кварталу 2026 року.

«Завдяки стратегічній та координуючій підтримці Світового банку з 2022 року через різні механізми банку Україна вже отримала майже 61,4 мільярда доларів США допомоги від міжнародних партнерів, з яких більш як 35 мільярдів — грантові кошти. Це фінансування було спрямовано на пріоритетні видатки для соціальної підтримки населення, відновлення енергетичної, транспортної та логістичної інфраструктури, пошкодженого житла, підтримки та реформи системи охорони здоров’я, відновлення і підтримки сільського господарства, малого й середнього бізнесу», — зазначив міністр фінансів України.

У тісній співпраці зі Світовим банком Україна продовжує зосереджувати значні зусилля на втіленні головних реформ. Реалізація Програми розвитку політики (Development Policy Operation, DPO) Світового банку — ключовий інструмент для втілення важливих структурних реформ та посилення економічної стійкості держави. Завдяки програмі Україна має змогу послідовно виконувати основні політичні зобов’язання, підвищувати ефективність державного управління та забезпечувати стабільну підтримку бюджету у складний воєнний період.

Світовий банк реалізує в Україні 22 спільні проєкти. Тільки з початку повномасштабної війни він започаткував 13 проєктів з розвитку та відновлення (PEACE, INSPIRE, REPOWER, RELINC, HOPE, HEAL, ARISE, RISE, THRIVE, LEARN, SURGE, DRIVE, PREPARE), повідомляє Міністерство фінансів.