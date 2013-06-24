Фінський бізнес розглядає український ринок як перспективний для розширення та нових інвестицій. А також – запровадження принципів сталого зростання й адаптації бізнес-середовища до стандартів ЄС. Найбільш цікаві для інвесторів галузі – ІТ та цифровізація, зелений перехід та енергетика, новітні технології у будівництві, харчова та переробна промисловості. Про це йшлося на зустрічі топ-менеджерів провідних фінських компаній із Першим заступником Міністра економіки України Олексія Соболева. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Усі компанії, які взяли участь у заході, вже працюють на ринку України і зацікавлені в розширенні бізнесу, нових інвестиціях та участі у відновленні. Тож шукають конструктивного діалогу з Урядом, аби скоординувати пріоритети, отримати можливу підтримку від держави, інвестувати у нові та існуючі проекти максимально ефективно.

Серед них:

Компанія Nokia, яка працює в Україні 30 років і підтримує критично важливі мережі під час вторгнення, зокрема в лікарнях та школах. Компанія планує створити в Україні центр оборонних інновацій у співпраці з місцевими оборонними компаніями. Також зацікавлена у розширенні проектів з цифровізації України та розгортання 5G мереж з акцентом на відповідність стандартам ЄС.

Компанія KONE, що спеціалізується на міській інфраструктурі та модернізації, працює в Україні з 1991 року. Бачить значний потенціал у відбудові України, особливо в галузі критичної інфраструктури, житловому секторі, залізниці, міській інфраструктурі. Прагне підтримати модернізацію будівництва до європейських стандартів, покращити доступність у висотних будівлях.

Компанія Wärtsilä має досвід роботи у 108 країнах світу, спеціалізується на енергетичному обладнанні, модульних електростанціях та інших сучасних рішеннях. Пропонує допомогу українському Уряду в ініціативах з енергоефективності та декарбонізації. Зокрема - досвід у пріоритезації проектів, аби вони були комерційними і водночас забезпечували найбільш ефективне "зелене" відновлення.

Компанія Sweco – одна з найбільших європейських інженерних компаній, що працює в Україні з 1990 року, зосереджуючись на ініціативах зеленого переходу. Залучена в проектах з енергоефективного житла для внутрішньо переміщених осіб, відродження промислових парків, очищення води. Пропонує консультаційні послуги для довгострокового, екологічно планування інфраструктури України згідно з стандартами ЄС.

Компанія Hesburger інвестувала 6 млн євро в завод з виробництва заморожених бургерів у Борисполі, також має мережу закладів харчування в Україні. Розглядає відкриття десяти нових ресторанів у західних регіонах країни, також зацікавлена в експорті продукції тваринництва до ЄС.

«Ми вдячні фінським компаніям, які вже працюють в Україні, а також тим, хто розглядає наш ринок як перспективний для довгострокових інвестицій та проектів. Інтеграція України до Європейського Союзу сьогодні – це питання національної безпеки. Тож чим більше європейського бізнесу працюватиме в Україні вже зараз, тим краще для всіх нас. Ми відкриті до діалогу і готові надати необхідну допомогу інвесторам. Уряд має ряд дієвих інструментів підтримки інвестицій, також ми тісно співпрацюємо з Європейською Комісією щодо запровадження нових механізмів, яких потребує ринок», – зазначив Перший заступник Міністра економіки Олексій Соболев.

Фінляндія має Національний план з відбудови України, який зосереджений на фінансуванні та консультаційних послугах для фінських компаній. Це зокрема дослідження ринку, пошук партнерів, експортне фінансування та інвестиції. Тож до розмови доєдналися і представники асоціацій: East Office of Finnish Industries – спільноти бізнес-лідерів Фінляндії, що надає інформацію, координує та підтримує компанії в Україні та їх співпрацю з місцевим бізнесом, а також – Конфедерації фінської промисловості, що є найбільшим об'єднанням роботодавців у Фінляндії.

Міністерство економіки запропонувало фінським асоціаціям долучитись до ініціативи обізнаності бізнесу та потенційних інвесторів про наявні інвестиційні можливості в різних секторах, інструменти та програми підтримки. Це зокрема включає воркшопи та business matching – пошук партнерів і налагодження ділових зв'язків.

За словами представників Конфедерації, вже зараз створюється федерація бізнес-розвитку з представництвом в Києві та Гельсінкі. Протягом найближчих двох років вона має допомогти вийти на український ринок понад 200 малим та середнім фінським підприємствам, які інвестуватимуть в економіку та пропонуватимуть нові бізнес-рішення. Разом із українською стороною фінські партнери готові працювати над дієвими інструментами для ефективної підтримки цих компаній.