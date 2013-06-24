Україна очікує на додаткове постачання літаків Mirage 2000­5 від Франції. Це стане вагомим підсиленням спроможностей нашої держави в повітрі, адже вони ефективно знищують крилаті ракети та ударні дрони, зокрема Shahed.

Dassault Mirage, які отримає Україна, мають клас наближений до 4++, що вище, ніж у наявних на озброєнні ЗСУ літаків Міг­29. Це глибоко модернізовані винищувачі четвертого покоління, які за бойовими можливостями, радіолокаційним обладнанням та маневреністю наближені до винищувачів п’ятого покоління. Вони мають поліпшену авіоніку, легші та більш маневрові за більшість аналогів. Можуть виконувати бойові місії на висоті до 18 км. Наявність на озброєнні таких літаків істотно посилює протиповітряну оборону України, що вкрай актуально під час масових ракетно­дронових атак агресора.

Питання передачі Міrage 200 обговорювали на лютневій зустрічі міністр оборони Михайло Федоров і міністр збройних сил та у справах ветеранів Франції Катрін Вотрен.

Перші літаки Mirage 2000 Франція передала Україні на початку 2025 року. Для їх ефективного застосування українські пілоти пройшли кількамісячну підготовку у Франції, повідомляє Міноборони.