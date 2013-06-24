Фонд розвитку підприємництва (ФРП) та німецький державний банк розвитку KfW підписали грантову угоду обсягом 40,5 млн євро на підтримку малого та середнього підприємництва (МСП). Кошти будуть виділені Урядом Німеччини у межах проекту «Інструмент стійкості МСП». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Підписантом угоди від України виступили голова Правління Фонду розвитку підприємництва Андрій Гапон і перший заступник голови Правління ФРП Валерій Майборода.

Угода передбачає покращення доступу українських мікро-, малих і середніх підприємств (ММСП), з пріоритетом із деокупованих та постраждалих від війни територій, до фінансування через інструменти, що реалізуються ФРП.

Проект “Інструмент стійкості МСП” складається з чотирьох взаємопов’язаних компонентів: інвестиційні гранти, довгострокові кредити для ліквідності, гарантійний інструмент ФРП, консультаційна та технічна допомога.

Так, цільові гранти надаватимуться мікро-, малому та середньому бізнесу як часткова компенсація основної суми інвестиційних кредитів. Розмір гранту визначатиметься відповідно до встановлених критеріїв, зокрема за географічною ознакою та приналежністю до цільових груп (наприклад, бізнес, очолюваний жінками, ВПО або ветеранами). Середній розмір такого кредиту — близько 250 000 євро. Гранти також можуть підтримувати заходи, пов’язані з відновленням після війни.

Фонд розвитку підприємництва надаватиме банкам довгострокову ліквідність у гривні, щоб ті могли кредитувати мікро-, малі та середні підприємства (ММСП) на вигідних умовах. Також ці кредити можна буде поєднувати з державною програмою “5-7-9%”.

Проектом передбачається створення та капіталізація гарантійного фонду ФРП для зменшення кредитних ризиків банків та стимулювання кредитування у високо ризикованих або недостатньо охоплених регіонах. А також фінансування консультаційної та технічної допомоги для ФРП, а за потреби - і для банків та ММСП.