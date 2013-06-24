Із 2024 року Україна підписала двосторонні угоди про співпрацю в галузі безпеки з міжнародними партнерами. На листопад 2025-го укладено 28 таких угод, які передбачають співпрацю та довгострокову підтримку. Ці документи спрямовано на посилення і поглиблення двосторонньої взаємодії України з країнами-партнерами, вони формують підґрунтя для спільних дій у межах багатосторонніх механізмів. Угоди стали логічним продовженням декларації G7 про гарантії безпеки, ухваленої на Вільнюському саміті НАТО 2023 року, і закладають основу нової архітектури безпеки для України.

Угоди закріплюють довгострокові зобов’язання партнерів підтримувати обороноздатність України, відновлення її військово-промислового комплексу та розвиток спільних оборонних проєктів. Країни, з якими Україна підписала безпекові угоди: Велика Британія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Іспанія, Бельгія, Португалія, Швеція, Ісландія, Норвегія, Японія, США, Естонія, Литва, Польща, Люксембург, Румунія, Чехія, Словенія, Ірландія, Греція, Албанія.

Окрім перелічених країн, безпекову угоду підписано з Європейським Союзом, який об’єднує 27 держав-членів. Угоди визначають пріоритетні напрями двосторонньої безпекової співпраці — військової, політичної, фінансової та гуманітарної. Більшість із них передбачають розвиток спільних оборонних спроможностей, навчання та підготовку військовослужбовців, співпрацю в галузях науки, розвідки, кіберзахисту, інфраструктури та гуманітарних питаннях.

У комплексі ці документи формують фундамент нової системи колективної безпеки в Європі, покликаної запобігти повторенню агресії та забезпечити стабільність на десятиліття вперед, повідомляє Міноборони.